"Олимпиакос" – "Фиорентина": где смотреть и прогноз на финал Лиги конференций

Матч "Олимпиакос" – "Фиорентина" состоится 29 мая в Афинах. Поединок примет Стадион Святой Софии. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Олимпиакос" – "Фиорентина"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Прогноз букмекеров на матч "Олимпиакос" – "Фиорентина"

Специалисты австрийской конторы Bwin отдали предпочтение "фиалки". Коэффициент на победу флорентийцев составил 2,25. Потенциальный успех "красно-белых" оценили баллом 3,00. Ничья же стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,10.

Чуть другие цифры подготовили в Favbet. На триумф "Фиорентины" можно поставить с коэффициентом 2,42. На ничью и вероятную победу "Олимпиакоса" выставили одинаковый кэф 3,40. Ставка на победу одного из коллективов в серии пенальти увеличит выигрыш в 14,25 раза.

Ориентировочные составы на матч "Олимпиакос" – "Фиорентина"

"Олимпиакос": Цолакис – Родинеи, Рецос, Давид Карму, Ортега – Шикиньо, Иборра, Эссе – Поденсе, Эль-Кааби, Фортунис

"Фиорентина": Терраччано – Додо, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги – Мандрагора, Бонавентура – Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотти

"Фиалки" начали турнирный путь с плей-офф квалификации, где обыграли венский "Рапид". На групповом этапе флорентийцы стали первыми в квартете с венгерским "Ференцварошем", бельгийским "Генком" и сербскими "Чукаричками". В плей-офф команда Винченцо Итальяно выбила "Маккаби" из Хайфы, "Викторию" из чешского Пльзеня и бельгийский "Брюгге".

Зато Олимпиакос стартовал в Лиге Европы, где после двух раундов квалификации прошел в групповой этап. Пирейцы одолели двух будущих соперников флорентийцев – "Генк" и "Чукарочки". Однако в групповом раунде "красно-белые" стали лишь третьими после лондонского "Вест Хэма" и немецкого "Фрайбурга". В плей-офф Лиги конференций "Олимпиакос" прошел "Ференцварош", "Маккаби" из Тель-Авива, стамбульский "Фенербахче" и бирмингемскую "Астон Виллу".