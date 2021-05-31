На Олимпиаду в Токио могут допустить зрителей. Но есть два условия

Сообщается, что правительственный план также запрещает болельщикам есть и пить на спортивных объектах. В июне ожидается окончательное решение о максимальном количестве зрителей, которых могут допустить на соревнования.

Всем владельцам входных билетов предлагается заранее сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при наличии справки с отрицательным результатом в течение недели можно будет посещать спортивные объекты. Вакцинированные зрители могут предъявить соответствующие сертификаты.

Кроме того, на самих объектах зрителям будут мерять температуру тела, их обяжут постоянно носить маски. Также запрещаются громкие аплодисменты. Нарушителей будут принудительно выводить за пределы спортивного объекта.

Также зрителям не рекомендуется нигде не останавливаться, возвращаясь домой или в гостиницу, и не собираться фанатскими группами. Ожидается, что Олимпиада соберет поклонников спорта со всей страны.

Отметим, ранее Япония решила запретила иностранным зрителям приезжать на Олимпиаду.