На Олімпіаду в Токіо можуть допустити глядачів. Але є дві умови

Повідомляється, що урядовий план також забороняє уболівальникам їсти і пити на спортивних об'єктах. У червні очікується остаточне рішення про максимальну кількість глядачів, яких можуть допустити на змагання.

Всім власникам вхідних квитків пропонується заздалегідь здати ПЛР-тест на COVID-19 і при наявності довідки з негативним результатом протягом тижня можна буде відвідувати спортивні об'єкти. Вакциновані глядачі можуть пред'явити відповідні сертифікати.

Крім того, на самих об'єктах глядачам будуть міряти температуру тіла, їх зобов'яжуть постійно носити маски. Також забороняються гучні оплески. Порушників будуть примусово виводити за межі спортивного об'єкта.

Також глядачам не рекомендується ніде не зупинятися, повертаючись додому або в готель, і не збиратися фанатськими групами. Очікується, що Олімпіада збере шанувальників спорту з усієї країни.

Зазначимо, раніше Японія вирішила заборонила іноземним глядачам приїжджати на Олімпіаду.