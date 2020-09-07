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Олімпіада в Токіо пройде у 2021 незалежно від пандемії, - МОК

Токіо, Понеділок 07 вересня 2020 11:56
Олімпіада в Токіо пройде у 2021 незалежно від пандемії, - МОК
Фото: Олімпіаду в Токіо більше не будуть переносити (tokyo2020 org)
Автор: РБК-Україна

Перенесені через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19. Літня Олімпіада стане "іграми, які перемогли коронавірус".

Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, передає AFP.

За його словами, Олімпіада в Токіо в будь-якому випадку пройде у визначені терміни.

"Вони (ігри, - ред.) пройдуть з COVID-19 або без нього. Ігри розпочнуться 23 липня наступного року", - заявив Коутс.

Він також додав, що Олімпійські ігри в Токіо мали стати символом відновлення Японії після катастрофічного землетрусу і цунамі в 2011 році. Але тепер вони будуть позиціонуватися як ігри, які переможуть пандемію.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада мала початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри наступного року без будь-яких додаткових відборів.

У липні президент оргкомітету "Токіо 2020" Йосіро Морі заявив, що проведення Олімпіади в 2021 році без глядачів не розглядається.

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