Олимпиада-2026 получила восемь новых дисциплин к программе

XXV Зимняя Олимпиада получила новые дисциплины в свою программу. МОК рассмотрел 23 предложения, но согласился включить в Игры всего 8.

Новым видом спорта на "белой" Олимпиаде в Италии станет ски-альпинизм. В нем будут соревноваться женщины и мужчины, а также предусмотрена смешанная эстафета. Другие дисциплины добавили в скелетоне, санном спорте, прыжках с трамплина и лыжном спорте.

Полный список новых олимпийских дисциплин:

мужской спринт в ски-альпинизме;

женский спринт в ски-альпинизме;

смешанная эстафета в ски-альпинизме;

смешанные командные соревнования в скелетоне;

женская двойка в санном спорте;

мужской дуал-могул во фристайле;

женский дуал-могул во фристайле;

женский большой трамплин.

Следующие зимние Олимпийские игры запланированы на февраль 2026 года. Хозяином Олимпиады, во время которой разыграют 116 комплектов наград, будет итальянский Милан.