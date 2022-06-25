Олимпиада-2026 получила восемь новых дисциплин к программе

Список из восьми новых дисциплин, которые попадут в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, опубликовал Международный олимпийский комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
XXV Зимняя Олимпиада получила новые дисциплины в свою программу. МОК рассмотрел 23 предложения, но согласился включить в Игры всего 8.
Новым видом спорта на "белой" Олимпиаде в Италии станет ски-альпинизм. В нем будут соревноваться женщины и мужчины, а также предусмотрена смешанная эстафета. Другие дисциплины добавили в скелетоне, санном спорте, прыжках с трамплина и лыжном спорте.
Полный список новых олимпийских дисциплин:
Следующие зимние Олимпийские игры запланированы на февраль 2026 года. Хозяином Олимпиады, во время которой разыграют 116 комплектов наград, будет итальянский Милан.
К слову, ранее МОК отказался пересмотреть рекомендации по отстранению РФ и Беларуси от спортивных соревнований.
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