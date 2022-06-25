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Олімпіада-2026 отримала вісім нових дисциплін до програми

Фото: МОК розширив олімпійську програму зимових Ігор (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перелік восьми нових дисциплін, що потраплять до програми зимових Олімпійських ігор 2026 року, опублікував Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

XXV зимова Олімпіада отримала нові дисципліни до своєї програми. МОК розглянув 23 пропозиції, але погодився включити в Ігри лише 8.

Новим видом спорту на "білій" Олімпіаді в Італії стане скі-альпінізм. У ньому змагатимуться жінки та чоловіки, а також передбачена змішана естафета. Інші дисципліни додали в скелетоні, санному спорті, стрибках із трампліну та лижному спорті.

Повний перелік нових олімпійських дисциплін:

  • чоловічий спринт у скі-альпінізмі;
  • жіночий спринт у скі-альпінізмі;
  • змішана естафета в скі-альпінізмі;
  • змішані командні змагання в скелетоні;
  • жіноча двійка в санному спорті;
  • чоловічий дуал-могул у фристайлі;
  • жіночий дуал-могул у фристайлі;
  • жіночий великий трамплін.

Наступні зимові Олімпійські ігри заплановані на лютий 2026 року. Господарем Олімпіади, під час якої розіграють 116 комплектів нагород, буде італійський Мілан.

До слова, раніше МОК відмовився переглянути рекомендації щодо відсторонення РФ і Білорусі від спортивних змагань.

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