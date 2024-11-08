Олімпіада-2026: організатори презентували "офіційний вигляд" спортивного форуму

Презентовано офіційний відеоролик Ігор. За заявами організаторів, візуал демонструє "динамічну ідентичність, яка втілює італійську культуру та творчість".

Також ухвалений вигляд піктограм видів спорту, які будуть представлених на Іграх. Вони теж виконані в притаманному італійській культурі стилі.

Вже відомі й офіційні талісмани спортивного форуму. Ними стали горностаї Тіна і Майло. За задумом це брат і сестра, імена яких є зменшувальними від назв двох міст-господарів: Тіна – Кортіна, а Майло – Мілан.

Олімпіада-2026: що відомо

25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.