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Олімпіада-2026: організатори презентували "офіційний вигляд" спортивного форуму

Фото: Олімпійські ігри-2026 пройдуть в двох італійських містах (milanocortina2026.olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

Організатори зимових Олімпійських ігор 2026 року представили візуалізацію майбутніх змагань, які пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Презентовано офіційний відеоролик Ігор.  За заявами організаторів, візуал демонструє "динамічну ідентичність, яка втілює італійську культуру та творчість".

Також ухвалений вигляд піктограм видів спорту, які будуть представлених на Іграх. Вони теж виконані в притаманному італійській культурі стилі.

Вже відомі й офіційні талісмани спортивного форуму. Ними стали горностаї Тіна і Майло. За задумом це брат і сестра, імена яких є зменшувальними від назв двох міст-господарів: Тіна – Кортіна, а Майло – Мілан.

Олімпіада-2026: що відомо

25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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