Олімпіада 2024. В Україні назвали єдиний спосіб довести нейтральність росіян

На думку чиновника, озвучена на Олімпійському саміті у Лозанні 5 грудня ідея допустити представників РФ та Білорусі до Ігор-2024 у "нейтральному" статусі створює враження, що Міжнародний олімпійський комітет "не хоче демонструвати необхідне лідерство у справі олімпійської справедливості та чесності".

Бідний в інтерв'ю агентству France Presse висловив сподівання, що МОК вчинить відповідально і заборонить представникам РФ та Білорусі ховатися під прапором "нейтральності", та "не дозволить Росії використовувати спорт для військової пропаганди".

"Відмова від російського паспорта - це єдиний можливий спосіб сьогодні для спортсмена довести, що олімпійська досконалість є його першочерговим пріоритетом, і спортсмен не бере на себе частку відповідальності за вбивства українців", - наголосив він.

Також Бідний додав, що Україна вітає рішення Виконкому МОК дозволити спортсменам, які раніше брали участь у змаганнях за РФ, змінити громадянство.

Що передувало

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) у ході 12-го саміту Комітету у Лозанні (Швейцарія), який пройшов 5 грудня, продовжив дозвіл на допуск спортсменів із РФ та Білорусі для участі у змаганнях під нейтральним прапором.

У МОК також зазначили, що участь в Олімпійських іграх спортсменів у нейтральному статусі може здійснюватися лише за існуючих суворих умов - вони повинні відповідати всім критеріям прийнятності, які застосовуються до будь-якого олімпійського спортсмена.

Нагадаємо, що остаточне рішення про участь російських та білоруських атлетів на Олімпіаді-2024 у Парижі буде ухвалено у березні 2024 року.

Бойкот Олімпіади-2024 у Парижі

Не виключено, що Україна може бойкотувати літні Олімпійські ігри у Парижі у разі допуску на них спортсменів із Росії та Білорусі.

Так, Україна та ще 34 держави вже сформували коаліцію, яка готова оголосити бойкот на випадок такого рішення МОК.