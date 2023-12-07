Олимпиада 2024. В Украине назвали единственный способ доказать нейтральность россиян

По мнению чиновника, озвученная на Олимпийском саммите в Лозанне 5 декабря идея допустить представителей РФ и Беларуси к Играм-2024 в "нейтральном" статусе создает впечатление, что Международный олимпийский комитет "не хочет демонстрировать необходимое лидерство в деле олимпийской справедливости и честности".

Бедный в интервью агентству France Presse выразил надежду, что МОК поступит ответственно и запретит представителям РФ и Беларуси прятаться под флагом "нейтральности", и "не позволит России использовать спорт для военной пропаганды"

"Отказ от российского паспорта - это единственный возможный способ сегодня для спортсмена доказать, что олимпийское совершенство является его первоочередным приоритетом, и спортсмен не берет на себя долю ответственности за убийства украинцев", - подчеркнул он.

Также Бедный добавил, что Украина приветствует решение Исполкома МОК разрешить спортсменам, ранее участвовавших в соревнованиях за РФ, изменить гражданство.

Что предшествовало

Международный Олимпийский комитет (МОК) в ходе 12-го саммита Комитета в Лозанне (Швейцария), который прошел 5 декабря, продлил разрешение на допуск спортсменов из РФ и Беларуси для участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

В МОК также отметили, что участие в Олимпийских играх спортсменов в нейтральном статусе может осуществляться только при существующих строгих условиях - они должны будут соответствовать всем критериям приемлемости, применимым к любому олимпийскому спортсмену.

Напомним, что окончательное решение об участии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.

Бойкот Олимпиады-2024 в Париже

Не исключено, что Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси.

Так, Украина и еще 34 государства уже сформировали коалицию, готовую объявить бойкот на случай такого решения МОК.