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Олімпіада-2024: Україна оголосила повний склад на тенісний турнір

Фото: Людмила та Надія Кіченок поїдуть в Париж (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України назвала учасниць одиночного та парного розрядів на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФТУ.

Шестеро вітчизняних тенісисток представлятимуть Україну на літніх Іграх у Парижі. Найсильніших українок на участь в Олімпіаді-2024 спільно номінували профільна федерація і Національний олімпійський комітет.

До сітки одиночного розряду потрапили чотири українки. Компанію першій ракетці України Марті Костюк складуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Натомість в парному розряді виступлять сестри Людмила та Надія Кіченок. Другу пару складуть Костюк і Ястремська.

На Олімпійських іграх у Токіо найкраще виступила Світоліна. Вона завоювала бронзову нагороду в одиночному розряді. Тим часом сестри Кіченок дійшли до чвертьфіналу, де поступилися дуету росіянок.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах. Тенісні змагання в столиці Франції триватимуть з 27 липня по 4 серпня. 

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна ЯстремськаОлімпіада 2024