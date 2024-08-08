UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпіада-2024: Україна фінішувала четвертою у веслуванні

Фото: Українська четвірка дісталася фінішу четвертою (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України зупинилася за крок від нагород в олімпійському запливі каяків-четвірок на дистанції 500 м. Перемогу здобула Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Німецька команда здолала дистанцію за 1:19.80 хвилини. Українці відстали від переможців на 1.21 секунди.

На старт вийшли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трухов та Іван Семикін. На половині дистанції українські веслувальники йшли на 7-й позиції. Однак, фінішний спурт ледь не обернувся медалями для вітчизняної четвірки.

Долю "золота" визначив фотофініш. Збірні Німеччини та Австралії завершили фінал разом, а розділили їх лише 0.04 секунд. Іспанські веслувальники спокійно фінішували третіми з відставанням 0.25 секунд.

Олімпіада-2024, веслування, каяк, спринт, 500 м, чоловічі четвірки:

  1. Німеччина
  2. Австралія
  3. Іспанія

...4. Україна

 

Раніше нідерландка ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024