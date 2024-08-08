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Олимпиада-2024: Украина финишировала четвертой в гребле

Фото: Украинская четверка добралась до финиша четвертой (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины остановилась в шаге от наград в олимпийском заплыве каяков-четверок на дистанции 500 м. Победу одержала Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Немецкая команда одолела дистанцию за 1:19.80 минуты. Украинцы отстали от победителей на 1:21 секунды.

На старт вышли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трухов и Иван Семыкин. На половине дистанции украинские гребцы шли на 7-й позиции. Однако финишный спурт едва не обернулся медалями для отечественной четверки.

Судьбу "золота" определил фотофиниш. Сборные Германии и Австралии завершили финал вместе, а разделили их всего 0.04 секунды. Испанские гребцы спокойно финишировали третьими с отставанием 0.25 секунды.

Олимпиада-2024, гребли, каяк, спринт, 500 м, мужские четверки:

  1. Германия
  2. Австралия
  3. Испания

...4. Украина

 

Ранее нидерландка ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024