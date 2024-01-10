Олімпіада-2024: у США погодилися надати громадянство трьом російським фехтувальникам

Російські фехтувальники Костянтин Лоханов, Сергій Біда та Віолетта Біда отримали рекомендаційні листи на отримання громадянства від Олімпійського Комітету США і Паралімпійського комітету США.

За даними видання, інтереси російських фехтувальників у США представляє нью-йоркський адвокат Джек Вінер. Він зазначив, що для підвищення шансів на отримання громадянства, адвокати звернулися за підтримкою до сенаторів і конгресменів.

Гендиректор фехтувальної асоціації США USA Fencing Філ Ендрюс в електронному листі виданню USA TODAY Sports підтвердив факт звернення до Конгресу.

За словами Вінера, для того, щоб фехтувальники стали американськими громадянами до старту Олімпійських ігор 26 липня 2024 року, Сенат і Палата представників мають ухвалити законопроект про надання їм американського громадянства. Опісля законопроєкт має підписати президент Джо Байден.

Адвокат додав, що російські фехтувальники підписали документи, які вимагає Федерація фехтування США для участі в санкціонованих нею змаганнях, в яких відмовилися від вторгнення в Україну.

Що відомо про російських фехтувальників

За повідомленням видання Медиазона, Сергій та Віолетта Біда виїхали з Росії влітку 2023 року. На момент виїзду Сергій Біда був офіцером "Росгвардії", а його дружина – співробітницею Міноборони Росії. У грудні 2023 року МВС РФ оголосило їх у розшук.

Восени 2023 року на ВВС вийшов фільм "Перебіжчики-олімпійці в США", в якому Сергій та Віолетта Біда заявили, що "виїхали з Росії через війну". На момент інтерв'ю з журналістами Віолетта Біла розповіла, що вагітна, відтак не зможе взяти участь в Олімпіаді 2024.

Костянин Лоханов - колишній зять президента Олімпійського комітету Росії. Він розповів американським журналістам, що на момент початку повномасштабного вторгнення він, будучи ще одруженим, лікувався у Німеччині. Після лікування він не повернувся в Росію та виїхав до США. Дружина, за словами фехтувальника, до нього не приєдналася, і з часом подала на розлучення.

Сергій Біда завоював срібну медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо в командних змаганнях чоловіків на шпагах.

Віолетта Біда (Храпіна) також брала участь в Олімпіаді. У 2019 році виграла срібло у командній шпазі на чемпіонаті світу у Будапешті.

Костянин Лоханов на Олімпіаді-2020 у Токіо посів сьоме місце в командних змаганнях на шаблях серед чоловіків і 24-е в особистих.

Росія та Олімпійські ігри-2024 в Парижі

Ігри XXXIII Олімпіади відбудуться в Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росія офіційно не має права брати участь у цій Олімпіаді. Однак у грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатись під нейтральним прапором або від імені інших країн. Комітет також затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.

Президент МОК Томас Бах цинічно підтримав допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024.

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