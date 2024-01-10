Олимпиада-2024: в США согласились предоставить гражданство трем российским фехтовальщикам

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида получили рекомендательные письма на получение гражданства от Олимпийского Комитета США и Паралимпийского комитета США.

По данным издания, интересы российских фехтовальщиков в США представляет нью-йоркский адвокат Джек Винер. Он отметил, что для повышения шансов на получение гражданства, адвокаты обратились за поддержкой к сенаторам и конгрессменам.

Гендиректор фехтовальной ассоциации США USA Fencing Фил Эндрюс в электронном письме изданию USA TODAY Sports подтвердил факт обращения в Конгресс.

По словам Винера, для того, чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами до старта Олимпийских игр 26 июля 2024 года, Сенат и Палата представителей должны одобрить законопроект о предоставлении им американского гражданства. После законопроект должен подписать президент Джо Байден.

Адвокат добавил, что российские фехтовальщики подписали документы, которые требует Федерация фехтования США для участия в санкционированных ею соревнованиях, в которых не поддержали вторжение в Украину.

Что известно о российских фехтовальщиках

По сообщению издания Медиазона, Сергей и Виолетта Бида выехали из России летом 2023 года. На момент выезда Сергей Бида был офицером "Росгвардии", а его жена - сотрудницей Минобороны России. В декабре 2023 года МВД РФ объявило их в розыск.

Осенью 2023 года на ВВС вышел фильм "Перебежчики-олимпийцы в США", в котором Сергей и Виолетта Бида заявили, что "уехали из России из-за войны". На момент интервью с журналистами Виолетта Бида рассказала, что беременна, поэтому не сможет принять участие в Олимпиаде 2024.

Костянин Лоханов - бывший зять президента Олимпийского комитета России. Он рассказал американским журналистам, что на момент начала полномасштабного вторжения он, будучи еще женатым, лечился в Германии. После лечения он не вернулся в Россию и выехал в США. Жена, по словам фехтовальщика, к нему не присоединилась, и со временем подала на развод.

Сергей Бида завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио в командных соревнованиях мужчин на шпагах.

Виолетта Бида (Храпина) также принимала участие в Олимпиаде. В 2019 году выиграла серебро в командной шпаге на чемпионате мира в Будапеште.

Костянин Лоханов на Олимпиаде-2020 в Токио занял седьмое место в командных соревнованиях на саблях среди мужчин и 24-е в личных.

Россия и Олимпийские игры-2024 в Париже

Игры XXXIII Олимпиады пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Россия официально не имеет права участвовать в этой Олимпиаде. Однако в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом или от имени других стран. Комитет также утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.

Президент МОК Томас Бах цинично поддержал допуск российских и беларуских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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