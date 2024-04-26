Олімпіада-2024: Росія і Білорусь не потрапили в черговий вид програми

Президент Європейської конфедерації фехтування Джорджіо Скарсо побідкався, що ніхто з росіян і білорусів не приїде на змагання в Париж. Тамтешні атлети не заявилися на олімпійській кваліфікаційний турнір у Люксембурзі – останній перед Іграми-2024.

"На жаль, немає ні російських, ні білоруських спортсменів. Дата подання заявок минула. Причина їхньої відсутності залишається невідомою, офіційного листа з поясненнями не надіслали", – розповів Скарсо.

Білоруські та російські фехтувальники пропустили всі кваліфікаційні змагання перед Олімпійські іграми. Раніше очільник Федерації фехтування РФ Мамедов заявив, що для них "жодної Олімпіади не буде". Водночас США надали громадянство трьом фехтувальникам із Росії.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.