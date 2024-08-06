Олімпіада-2024: повний розклад змагань 6 серпня

У черговий день Олімпійських ігор 2024 року між спортсменами з різних континентів розіграють понад десяток комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Вівторок пройде під знаком веслування. Українці змагатимуться на байдарках і каное впродовж цілого дня. О 10:30 четвірка в складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна позмагається на 500 м за місце в півфіналі. Натомість о 12-й годині на тій же дистанції виступить каное-двійка з Людмилою Лузан і Анастасією Рибачок.
Після них на старт вийдуть Кухарик і Трунов у змаганні байдарок-двійок. Зате об 11:00 Євгенія Казбекова виступить у півфіналі турніру з болдерінгу та скелелазіння. Артур Фельфнер із 11:20 побореться в кваліфікації з метання списа. А в 12-й годині борчиня вільного стилю Оксана Лівач у 1/8 фіналу вагової категорії до 50 кг зустрінеться з узбечкою Актенге Кеунімжаєвою.
Родзинкою вівторка стануть фінали в легкій атлетиці. Чоловіки змагатимуться в стрибках у довжину та бігу на півтора кілометра. Натомість жінки поборються за нагороди в метанні молота, бігу з перешкодами на довгу дистанцію та в бігу на 200 м.
"Суспільне" як офіційний транслятор Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на плей-офф баскетбольного турніру. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 6 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 5 серпня на Олімпіаді-2024.
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