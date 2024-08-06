RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 6 августа

Фото: Проблем с посещаемостью на парижской Олимпиаде нет (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорцив

В очередной день Олимпийских игр 2024 года между спортсменами с разных континентов разыграют более десятка комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 6 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Вторник пройдет под знаком гребли. Украинцы будут соревноваться на байдарках и каноэ в течение целого дня. В 10:30 четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина сразится на 500 м за место в полуфинале. В 12 часов на той же дистанции выступит каноэ-двойка с Людмилой Лузан и Анастасией Рыбачок.

После них на старт выйдут Кухарик и Трунов в соревновании байдарок-двоек. Зато в 11:00 Евгения Казбекова выступит в полуфинале турнира по болдерингу и скалолазанию. Артур Фельфнер с 11:20 будет соревноваться в квалификации по метанию копья. А в 12 часов борчиха вольного стиля Оксана Ливач в 1/8 финала весовой категории до 50 кг встретится с узбечкой Актенге Кеунимжаевой.

Список медальных соревнований 6 августа на Олимпиаде-2024

Изюминкой вторника станут финалы в легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в прыжках в длину и беге на полтора километра. Женщины же сразятся за награды в метании молота, беге с препятствиями на длинную дистанцию и в беге на 200 м.

  • конный спорт, индивидуальные прыжки, 11:00
  • парусный спорт, динги, женщины, 15:43
  • прыжки в воду, женщины, платформа 10 м, 16:00
  • парусный спорт, динги, мужчины, 16:43
  • скейтбординг, парк, женщины, 18:30
  • греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины, 19:15
  • греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины, 19:15
  • вольная борьба, до 68 кг, женщины, 19:15
  • легкая атлетика, метание молота, женщины, 20:57
  • велоспорт, трек, командный спринт, мужчины, 21:10
  • легкая атлетика, прыжки в длину, мужчины, 21:15
  • легкая атлетика, бег, 1500 м, мужчины, 21:50
  • легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000 м, 22:14
  • легкая атлетика, бег, 200 м, женщины, 22:40

 

Где смотреть Олимпийские игры 6 августа

"Суспильне" как официальный транслятор Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на плей-офф баскетбольного турнира. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

 

Список всех соревнований 6 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 5 августа на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024