Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 6 августа

Соревнования 6 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Вторник пройдет под знаком гребли. Украинцы будут соревноваться на байдарках и каноэ в течение целого дня. В 10:30 четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина сразится на 500 м за место в полуфинале. В 12 часов на той же дистанции выступит каноэ-двойка с Людмилой Лузан и Анастасией Рыбачок.

После них на старт выйдут Кухарик и Трунов в соревновании байдарок-двоек. Зато в 11:00 Евгения Казбекова выступит в полуфинале турнира по болдерингу и скалолазанию. Артур Фельфнер с 11:20 будет соревноваться в квалификации по метанию копья. А в 12 часов борчиха вольного стиля Оксана Ливач в 1/8 финала весовой категории до 50 кг встретится с узбечкой Актенге Кеунимжаевой.

Список медальных соревнований 6 августа на Олимпиаде-2024

Изюминкой вторника станут финалы в легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в прыжках в длину и беге на полтора километра. Женщины же сразятся за награды в метании молота, беге с препятствиями на длинную дистанцию и в беге на 200 м.

конный спорт, индивидуальные прыжки, 11:00

парусный спорт, динги, женщины, 15:43

прыжки в воду, женщины, платформа 10 м, 16:00

парусный спорт, динги, мужчины, 16:43

скейтбординг, парк, женщины, 18:30

греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины, 19:15

греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 68 кг, женщины, 19:15

легкая атлетика, метание молота, женщины, 20:57

велоспорт, трек, командный спринт, мужчины, 21:10

легкая атлетика, прыжки в длину, мужчины, 21:15

легкая атлетика, бег, 1500 м, мужчины, 21:50

легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000 м, 22:14

легкая атлетика, бег, 200 м, женщины, 22:40

Где смотреть Олимпийские игры 6 августа

"Суспильне" как официальный транслятор Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на плей-офф баскетбольного турнира. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 6 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.