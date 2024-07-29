Олімпіада-2024: повний розклад змагань 29 липня

У третій день Олімпійських ігор у столиці Франції спортсмени з усього світу змагатимуться за нагороди в десятках видів програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Українські фехтувальниці Олена Кравацька, Ольга Харлан та Аліна Комащук вранці розпочнуть свій шлях до фіналу в індивідуальному турніру шаблісток. Перша стартуватиме з 1/32 фіналу, а дві наступні – з 1/16 фіналу. Вирішальний поєдинок запланований на 22:45.
У кваліфікації турніру з кульової стрільби виступлять Олена Костевич і Віктор Банькін. Мікст українських стрільців управлятиметься з пневматичним пістолетом (10 м). Натомість дзюдоїстка Дар'я Білолід розпочне змагання у ваговій категорії до 57 кг із 1/16 фіналу в 11:00.
Фінал чоловічих дуетів у синхронних стрибках у воду запланований на 12:00. Кірілл Болюх і Олексій Середа стрибатимуть з 10-метрової вишки. Після обіду продовжать виступи вітчизняні тенісистки. Марта Костюк і Даяна Ястремська спершу виступлять в одиночному розряді, а потім у парах. На старт вийде й дует сестер Людмили й Надії Кіченок, а Еліна Світоліна закриватиме вечір поєдинком проти Джессіки Пегули (США).
Велосипедист Олександр Гудима з 15:10 змагатиметься за медалі в крос-кантрі маунтенбайку. О 17:50 боксер Дмитро Ловчинський проведе перший бій у ваговій категорії до 92 кг. А на 18:30 запланований фінал у командному багатоборстві спортивної гімнастики, де честь України захищатимуть Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.
Список змагань 29 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024:
Список медальних змагань 29 липня на Олімпійських іграх-2024:
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – намагатиметься показати всі виступи українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на командних видах спорту. Решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 29 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 28 липня на Олімпійських іграх-2024.
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