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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 29 июля

Фото: Новый день подарит новых олимпийских чемпионов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В третий день Олимпийских игр в столице Франции спортсмены со всего мира сразятся за награды в десятках видов программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Украинские фехтовальщицы Елена Кравацкая, Ольга Харлан и Алина Комащук утром начнут свой путь к финалу в индивидуальном турнире саблисток. Первая будет стартовать с 1/32 финала, а два последующих – с 1/16 финала. Решающий поединок запланирован на 22:45.

В квалификации турнира по пулевой стрельбе выступят Елена Костевич и Виктор Банькин. Микст украинских стрелков будет упражняться с пневматическим пистолетом (10 м). Зато дзюдоистка Дарья Билолид начнет соревнования в весовой категории до 57 кг с 1/16 финала в 11:00.

Финал мужских дуэтов в синхронных прыжках в воду запланирован на 12:00. Кирилл Болюх и Алексей Середа будут прыгать с 10-метровой вышки. После обеда продолжат выступления отечественные теннисистки. Марта Костюк и Даяна Ястремская сначала выступят в одиночном разряде, а затем в парах. На старт выйдет и дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок, а Элина Свитолина будет закрывать вечер поединком против Джессики Пегулы (США).

Велосипедист Александр Гудыма с 15:10 сразится за медали в кросс-кантри маунтинбайка. В 17:50 боксер Дмитрий Ловчинский проведет первый бой в весовой категории до 92 кг. А на 18:30 запланирован финал в командном многоборье спортивной гимнастики, где честь Украины будут защищать Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурный.

Список соревнований 29 июля с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024:

  • Бюрель – Костюк, 14:30
  • Осорио Серрано – Ястремская, 14:30
  • Л. Киченок/Н. Киченок – Ван/Чжэн, 16:00
  • Линетт/Росольска – Костюк/Ястремская, 17:30
  • Пегула – Свитолина, 21:30

Список медальных соревнований 29 июля на Олимпийских играх-2024:

  • стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины, 10:30
  • прыжки в воду, трамплин 10 м, мужские дуэты, 12:00
  • троеборье, конкур, командный финал, 12:30
  • стрельба из пневматической винтовки, 10 м, мужчины, 13:00
  • маунтинбайк, кросс-кантри, мужчины, 15:10
  • троеборье, индивидуальные прыжки, 16:00
  • дзюдо, до 73 кг, мужчины, 17:00
  • дзюдо, до 57 кг, женщины, 17:00
  • скейтбординг, стрит, мужчины, 18:00
  • стрельба из лука, мужские команды, 18:11
  • гребной слалом, байдарка-одиночка, мужчины, 18:20
  • спортивная гимнастика, мужские команды, 18:30
  • плавание, комплексный стиль, 400 м, женщины, 21:30
  • плавание, вольный стиль, 200 м, мужчины, 21:40
  • плавание, брасс, 100 м, мужчины, 22:19
  • плавание, брасс, 100 м, женщины, 22:25
  • плавание, вольный стиль, 200 м, женщины, 22:41
  • фехтование, сабля, женщины, 22:45
  • фехтование, рапира, мужчины, 23:10

 

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – попытается показать все выступления украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на командных видах спорта. Остальные соревнования будет транслироваться линейкой телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

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Олимпиада 2024