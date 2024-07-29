Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 29 июля

В третий день Олимпийских игр в столице Франции спортсмены со всего мира сразятся за награды в десятках видов программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Украинские фехтовальщицы Елена Кравацкая, Ольга Харлан и Алина Комащук утром начнут свой путь к финалу в индивидуальном турнире саблисток. Первая будет стартовать с 1/32 финала, а два последующих – с 1/16 финала. Решающий поединок запланирован на 22:45.
В квалификации турнира по пулевой стрельбе выступят Елена Костевич и Виктор Банькин. Микст украинских стрелков будет упражняться с пневматическим пистолетом (10 м). Зато дзюдоистка Дарья Билолид начнет соревнования в весовой категории до 57 кг с 1/16 финала в 11:00.
Финал мужских дуэтов в синхронных прыжках в воду запланирован на 12:00. Кирилл Болюх и Алексей Середа будут прыгать с 10-метровой вышки. После обеда продолжат выступления отечественные теннисистки. Марта Костюк и Даяна Ястремская сначала выступят в одиночном разряде, а затем в парах. На старт выйдет и дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок, а Элина Свитолина будет закрывать вечер поединком против Джессики Пегулы (США).
Велосипедист Александр Гудыма с 15:10 сразится за медали в кросс-кантри маунтинбайка. В 17:50 боксер Дмитрий Ловчинский проведет первый бой в весовой категории до 92 кг. А на 18:30 запланирован финал в командном многоборье спортивной гимнастики, где честь Украины будут защищать Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурный.
Список соревнований 29 июля с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024:
Список медальных соревнований 29 июля на Олимпийских играх-2024:
Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – попытается показать все выступления украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на командных видах спорта. Остальные соревнования будет транслироваться линейкой телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.
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