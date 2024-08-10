Олімпіада-2024: повний розклад змагань 10 серпня

У п'ятнадцятий день Олімпійських ігор спортсмени з усіх континентів розіграють чергові десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
У передостанній день Ігор головні сподівання вітчизняних уболівальників пов'язані з вільною боротьбою. Там Ірина Коляденко позмагається за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг. Поєдинок відбудеться після 19:15.
Натомість о 17-й годині розпочнуться змагання бібоїв у брейкінгу. Кольори України там захищатиме Олег Kuzya Кузнєцов. Він стартуватиме з групового етапу, де суперниками українця будуть представники Австралії, Канади та Франції. Брейкінг цьогоріч уперше потрапив до олімпійської програми.
Легка атлетика та бойові мистецтва знову в лідерах за кількістю фіналів. Олімпійські чемпіони визначаться в бігових дисциплінах, вільній боротьбі, боксі тощо. Продовжиться час вирішальних поєдинків і в командних видах – чоловічий волейбол, жіночі гандбол, водне поло та футбол, чоловічий баскетбол та багато іншого.
"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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