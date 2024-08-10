Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 10 августа

В пятнадцатый день Олимпийских игр спортсмены со всех континентов разыграют десятки комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
В предпоследний день Игр главные надежды отечественных болельщиков связаны со свободной борьбой. Там Ирина Коляденко сразится за золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Поединок состоится после 19:15.
В 17 часов начнутся соревнования бибоев в брейкинге. Цвета Украины там будет защищать Олег Kuzya Кузнецов. Он стартует с группового этапа, где соперниками украинца будут представители Австралии, Канады и Франции. Брейкинг впервые попал в олимпийскую программу.
Легкая атлетика и боевые искусства снова в лидерах по количеству финалов. Олимпийские чемпионы определятся в беговых дисциплинах, вольной борьбе, боксе и т. д. Продлится время решающих поединков и в командных видах – мужской волейбол, женские гандбол, водное поло и футбол, мужской баскетбол и многое другое.
"Суспильне" в роли официального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.
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