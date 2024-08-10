Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 10 августа

Соревнования 10 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

В предпоследний день Игр главные надежды отечественных болельщиков связаны со свободной борьбой. Там Ирина Коляденко сразится за золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Поединок состоится после 19:15.

В 17 часов начнутся соревнования бибоев в брейкинге. Цвета Украины там будет защищать Олег Kuzya Кузнецов. Он стартует с группового этапа, где соперниками украинца будут представители Австралии, Канады и Франции. Брейкинг впервые попал в олимпийскую программу.

Список медальных соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024

Легкая атлетика и боевые искусства снова в лидерах по количеству финалов. Олимпийские чемпионы определятся в беговых дисциплинах, вольной борьбе, боксе и т. д. Продлится время решающих поединков и в командных видах – мужской волейбол, женские гандбол, водное поло и футбол, мужской баскетбол и многое другое.

легкая атлетика, марафон, мужчины, 09:00

гольф, женщины, 10:00

тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 12:30

скалолазание, болдеринг и тяжесть, женщины, 13:35

гребля, каяк, 500 м, женщины, 14:00

волейбол, мужчины, 14:00

гребля, каяк, 1000 м, мужчины, 14:20

гребля, каноэ, 200 м, женщины, 14:50

художественная гимнастика, командное многоборье, 15:00

гандбол, женщины, 16:00

настольный теннис, команды, женщины, 16:00

водное поло, женщины, 16:35

тяжелая атлетика, до 81 кг, женщины, 17:00

футбол, женщины, 18:00

велоспорт, медисон, мужчины, 18:59

вольная борьба, до 74 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 125 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 62 кг, женщины, 19:15

легкая атлетика, прыжки в высоту, мужчины, 20:00

современное пятиборье, лазер-ран, мужчины, 20:10

легкая атлетика, бег, 800 м, мужчины, 20:15

артистическое плавание, свободная программа, дуэты, 20:30

легкая атлетика, метание копья, женщины, 20:30

легкая атлетика, бег с барьерами, 100 м, женщины, 20:35

легкая атлетика, бег, 5000 м, мужчины, 20:50

легкая атлетика, бег, 1500 м, женщины, 21:15

тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 21:30

легкая атлетика, 4x400 м, мужчины, 22:00

легкая атлетика, 4x400 м, женщины, 22:14

тхэквондо, до 80 кг, женщины, 22:19

брейкинг, мужчины, 22:29

баскетбол, мужчины, 22:30

бокс, до 57 кг, женщины, 22:30

тхэквондо, до 67 кг, женщины, 22:37

бокс, до 57 кг, мужчины, 22:47

пляжный волейбол, мужчины, 23:30

бокс, до 75 кг, женщины, 23:34

бокс, до 92 кг, мужчины, 23:51

Где смотреть Олимпийские игры 10 августа

"Суспильне" в роли официального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.