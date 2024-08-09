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Олімпіада-2024: підсумки дня 8 серпня та медальний залік

Фото: Парвіз Насібов завоював срібну медаль для України (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Черговий день змагань на Олімпійських іграх у Парижі завершився. 8 серпня скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Нідерландка Шарон ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.

Українець Парвіз Насібов програв фінал греко-римської боротьби Саїду Есмаїлі Лейвесі з Ірану. Вирішальна сутичка в категорії до 67 кг підготувала драматичний сценарій. Спершу вів український борець (3:0), потім – суперник, а фінальний відрив чемпіона склав один бал.

Узбецький боксер Хасанбой Дусматов виграв "золото" в категорії до 51 кг. У фіналі він здолав француза Білала Беннама. Перемогу за підсумками трьох раундів судді одностайно віддали тепер дворазовому олімпійському чемпіону.

У ваговій категорії до 54 кг серед жінок тріумфувала Чхан Юань. Китаянка перемогла Хатідже Акбас із Туреччини. Поєдинок тривав усі три раунди, а суддівська колегія віддала золоту медаль одноголосно.

Інші фінали одним рядком

  • австрійці Лаура Вадлау та Лукас Мер виграли змагання двійок-дінгі

  • італійський дует Руджеро Тіти й Катеріни Маріанни Банті переміг у першості багатокорпусних яхт серед змішаних команд

  • Веддрік Леонардо з Індонезії тріумфував у скелелазінні на швидкість

  • китайські веслувальники Лю Хао та Цзі Боуен виграли заплив каное-двійок

  • збірна Нової Зеландії перемогла в запливі четвірок на каяках

  • Німеччина тріумфувала в змаганні каяків серед чоловічих четвірок

  • китаєць Сє Сиї переміг у стрибках у воду з 3-метрового трампліна

  • важкоатлетка з Китаю Ло Шифан виграла "золото" у ваговій категорії до 59 кг

  • британська вітрильниця Елеанор Олдрідж тріумфувала в класі кайт

  • болгарин Семен Новіков переміг у греко-римській боротьбі (до 87 кг)

  • борчиня вільного стилю (до 53 кг) Акарі Фуджінамі з Японії виграла "золото"

  • збірна Нідерландів тріумфувала в жіночому турнірі хокею на траві

  • новозеландська велосипедистка Еллесс Ендрюс перемогла в кейріні

  • француз Бенжамен Тома виграв індивідуальну гонку в омніумі

  • Різкі Джуніанся з Індонезії здобув золоту медаль у важкій атлетиці (до 73 кг)

  • американка Тара Девіс-Вудголл тріумфувала в стрибках у довжину

  • пакистанський атлет Аршад Надім виграв першість у метанні списа

  • Леціле Тебого з Ботсвани переміг у бігу на дистанції 200 м

  • узбек Улугбек Рашітов завоював золоту нагороду в тхеквондо (до 68 кг)

  • американська легкоатлетка Сідні Маклафлін тріумфувала в 400 м із бар'єрами

  • Кім Ю Джін із Республіки Корея виграла змагання в тхеквондо (до 57 кг)

  • американець Грант Голловей переміг у бігу на 110 м із бар'єрами

 

 

Сполучені Штати залишилися лідером загального заліку команд. Американські спортсмени завоювали 30 золотих нагород і 103 медалі загалом. Збірна Китаю здобула на одне "золото" менше (73 нагороди). На третій позиції залишилася Австралії, представники якої завоювали 18 золотих медалей. Збірна України за підсумками дня замкнула топ-15, маючи в активі десяток нагород.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

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Олімпіада 2024