Олімпіада-2024: медальний залік після 11-го змагального дня, на якому місці Україна

Як виступили українські спортсмени 6 серпня на ОІ-2024

Ганна Рижикова, на жаль, не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами, а тому покидає ОІ.

У чвертьфіналі байдарки-двійки на 500 метрів Олег Кухарик та Ігор Трунов не зуміли подолати відбірковий етап, припливши останніми.

Ярослав Ткач протягом дня двічі встановив національний рекорд у кваліфікаційних етапах зі швидкісного скелелазіння, однак згодом програв Бассі Мавемі й відповідно не кваліфікувався до фіналу.

Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін пройшли у півфінал чоловічої байдарки-четвірки. Змагання відбудуться 8 серпня о 12:50 за київським часом.

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач у середу, 7 серпня, виступить у втішних сутичках у ваговій категорії до 50 кг. У випадку перемоги над японкою Юї Сусакі українка матиме шанс поборотися за бронзову нагороду.

Легкоатлет Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал метання списа.

Євгенія Казбекова посіла 14 сходинку в першій частині кваліфікації скелелазіння. Друга частина півфіналу на складність пройде 8 серпня. Для виходу у фінал українка повинна опинитися у топ-8 за сумою двох частин змагань.

Людмила Лузан і Анастасія Рибачок кваліфікувалися до півфіналу в каное-двійці на дистанції 500 м, який пройде 9 серпня.

Хто і у яких видах спорту виграв "золото" 6 серпня

Нідерланди зі світовим рекордом виграли командний спринт серед чоловіків у велоспорті на треку.

зі світовим рекордом виграли командний спринт серед чоловіків у велоспорті на треку. Грек Мільтіадіс Тентоглу тріумфував у стрибках у довжину. Це друге поспіль "золото" ОІ для легкоатлета.

тріумфував у стрибках у довжину. Це друге поспіль "золото" ОІ для легкоатлета. Вінфред Яві з Бахрейну виграла змагання з бігу на 3000 м з перешкодами.

з Бахрейну виграла змагання з бігу на 3000 м з перешкодами. Канадійка Кемрін Роджерс виграла золоту медаль в метанні молота.

виграла золоту медаль в метанні молота. Американська легкоатлетка Габрієль Томас виборола золоту нагороду в бігу на 200 м.

виборола золоту нагороду в бігу на 200 м. Олімпійською чемпіонкою зі скейтбордингу (у дисципліні "парк") стала австралійка Аліса Трю .

. 17-річна китаянка Цюань Хунчань виграла "золото" в стрибках з 10-метрової вишки.

виграла "золото" в стрибках з 10-метрової вишки. В індивідуальних змаганнях з конкуру перемогу святкував німецький вершник Крістіан Кукук.

Кубинський спортсмен Міхайн Лопес став переможцем турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 130 кг.

став переможцем турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 130 кг. Коул Хокер зі США виграв фінал ОІ-2024 з бігу на дистанцію 1500 м.

зі США виграв фінал ОІ-2024 з бігу на дистанцію 1500 м. Олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 60 кг став японець Фуміта Кен'їтіро .

. Фінали чоловічих та жіночих змагань з серфінгу виграли француз Каулі Васт та американка Керолайн Маркс відповідно.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 після 6 серпня