Олимпиада-2024: медальный зачет после 11-го дня соревнований, на каком месте Украина

Как выступили украинские спортсмены 6 августа на ОИ-2024

Анна Рыжикова, к сожалению, не смогла квалифицироваться в финал в беге на 400 м с барьерами, а потому покидает ОИ.

В четвертьфинале байдарки-двойки на 500 метров Олег Кухарик и Игорь Трунов не смогли преодолеть отборочный этап, приплыв последними.

Ярослав Ткач в течение дня дважды установил национальный рекорд в квалификационных этапах скоростного скалолазания, однако впоследствии проиграл Басси Мавеми и соответственно не квалифицировался в финал.

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин прошли в полуфинал мужской байдарки-четверки. Соревнования пройдут 8 августа в 12:50 по киевскому времени.

Борчиха свободного стиля Оксана Ливач в среду, 7 августа, выступит в утешительных столкновениях в весовой категории до 50 кг. В случае победы над японкой Юи Сусаки у украинки будет шанс побороться за бронзовую награду.

Легкоатлет Артур Фельфнер не смог пройти в финал метания копья.

Евгения Казбекова заняла 14 строчку в первой части квалификации скалолазания. Вторая часть полуфинала на сложность пройдет 8 августа. Для выхода в финал украинка должна оказаться в топ-8 по сумме двух соревнований.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок квалифицировались в полуфинал в каноэ-двойке на дистанции 500 м, который пройдет 9 августа.

Кто и в каких видах спорта выиграл "золото" 6 августа

Нидерланды с мировым рекордом выиграли командный спринт среди мужчин в велоспорте на треке.

с мировым рекордом выиграли командный спринт среди мужчин в велоспорте на треке. Грек Мильтиадис Тентоглу триумфовал в прыжках в длину. Это второе подряд "золото" ОИ для легкоатлета.

триумфовал в прыжках в длину. Это второе подряд "золото" ОИ для легкоатлета. Винфред Яви из Бахрейна выиграла соревнования по бегу на 3000 м с препятствиями.

из Бахрейна выиграла соревнования по бегу на 3000 м с препятствиями. Канадка Кэмрин Роджерс выиграла золотую медаль в метании молота.

выиграла золотую медаль в метании молота. Американская легкоатлетка Габриель Томас завоевала золотую награду в беге на 200 м.

завоевала золотую награду в беге на 200 м. Олимпийской чемпионкой по скейтбордингу (в дисциплине "парк") стала австралийка Алиса Трю .

. 17-летняя китаянка Цюань Хунчань выиграла "золото" в прыжках с 10-метровой вышки.

выиграла "золото" в прыжках с 10-метровой вышки. В индивидуальных соревнованиях по конкуру победу праздновал немецкий всадник Кристиан Кукук.

Кубинский спортсмен Михайн Лопес стал победителем турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.

стал победителем турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Коул Хокер из США выиграл финал ОИ-2024 по бегу на дистанцию 1500 м.

из США выиграл финал ОИ-2024 по бегу на дистанцию 1500 м. Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг стал японец Фумита Кенитиро .

. Финалы мужских и женских соревнований по серфингу выиграли француз Каули Васт и американка Кэролайн Маркс соответственно.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 после 6 августа