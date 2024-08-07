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Олимпиада-2024: медальный зачет после 11-го дня соревнований, на каком месте Украина

Медальный зачет Олимпиады-2024 после 6 августа (фото: toureiffel.paris)
Автор: Дмитрий Войналович

На Олимпиаде-2024 в Париже завершился одиннадцатый день соревнований. К сожалению, украинским спортсменам не удалось пополнить копилку ни одной наградой.

Итоги дня и положение национальных команд в медальном зачете - в материале РБК-Украина.

Как выступили украинские спортсмены 6 августа на ОИ-2024

Анна Рыжикова, к сожалению, не смогла квалифицироваться в финал в беге на 400 м с барьерами, а потому покидает ОИ.

В четвертьфинале байдарки-двойки на 500 метров Олег Кухарик и Игорь Трунов не смогли преодолеть отборочный этап, приплыв последними.

Ярослав Ткач в течение дня дважды установил национальный рекорд в квалификационных этапах скоростного скалолазания, однако впоследствии проиграл Басси Мавеми и соответственно не квалифицировался в финал.

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин прошли в полуфинал мужской байдарки-четверки. Соревнования пройдут 8 августа в 12:50 по киевскому времени.

Борчиха свободного стиля Оксана Ливач в среду, 7 августа, выступит в утешительных столкновениях в весовой категории до 50 кг. В случае победы над японкой Юи Сусаки у украинки будет шанс побороться за бронзовую награду.

Легкоатлет Артур Фельфнер не смог пройти в финал метания копья.

Евгения Казбекова заняла 14 строчку в первой части квалификации скалолазания. Вторая часть полуфинала на сложность пройдет 8 августа. Для выхода в финал украинка должна оказаться в топ-8 по сумме двух соревнований.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок квалифицировались в полуфинал в каноэ-двойке на дистанции 500 м, который пройдет 9 августа.

Кто и в каких видах спорта выиграл "золото" 6 августа

  • Нидерланды с мировым рекордом выиграли командный спринт среди мужчин в велоспорте на треке.
  • Грек Мильтиадис Тентоглу триумфовал в прыжках в длину. Это второе подряд "золото" ОИ для легкоатлета.
  • Винфред Яви из Бахрейна выиграла соревнования по бегу на 3000 м с препятствиями.
  • Канадка Кэмрин Роджерс выиграла золотую медаль в метании молота.
  • Американская легкоатлетка Габриель Томас завоевала золотую награду в беге на 200 м.
  • Олимпийской чемпионкой по скейтбордингу (в дисциплине "парк") стала австралийка Алиса Трю.
  • 17-летняя китаянка Цюань Хунчань выиграла "золото" в прыжках с 10-метровой вышки.
  • В индивидуальных соревнованиях по конкуру победу праздновал немецкий всадник Кристиан Кукук.
  • Кубинский спортсмен Михайн Лопес стал победителем турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
  • Коул Хокер из США выиграл финал ОИ-2024 по бегу на дистанцию 1500 м.
  • Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг стал японец Фумита Кенитиро.
  • Финалы мужских и женских соревнований по серфингу выиграли француз Каули Васт и американка Кэролайн Маркс соответственно.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 после 6 августа

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Олимпиада 2024Спортсмены