Олімпіада-2024: кореянка Ян здобула "золото" в стрільбі з пістолета

21-річна стрільчиня набрала у фіналі 37 балів. За додатковими показниками вона обійшла господарку Ігор Каміль Єджеєвські.

Ян і француженка йшли нога в ногу впродовж усього змагання. Натомість решта конкуренток серйозно відстала. Наприклад, угорка Вероніка Майор хоч і взяла бронзову нагороду, але набрала всього 31 очко.

Корейські атлети зазвичай домінують в цій дисципліні. Світовий та олімпійський рекорди належать саме представницям Республіки Корея. Утім, олімпійська чемпіонка Парижа до них не дотягнулася. Українські спортсменки до фіналу не пробилися.

Олімпіада-2024, стрільба з пістолета, 25 м, жінки: