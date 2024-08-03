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Олимпиада-2024: кореянка Ян получила "золото" в стрельбе из пистолета

Фото: Ян Джин триумфовала на Олимпийских играх (en.yna.co.kr)
Автор: Антон Федорцив

Корейская спортсменка Ян Джин победила в одиночных стрелковых соревнованиях с пистолетом. Выстрелы производили с 25-метровой дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

21-летняя стрелок набрала в финале 37 баллов. По дополнительным показателям она обошла хозяйку Игорь Камиль Еджеевски.

Ян и француженка шли нога в ногу на протяжении всего состязания. В то же время остальные конкурентки серьезно отстали. К примеру, венгерка Вероника Майор хоть и взяла бронзовую награду, но набрала всего 31 очко.

Корейские атлеты обычно доминируют в этой дисциплине. Мировой и олимпийский рекорд принадлежат именно представительницам Республики Корея. Впрочем, олимпийская чемпионка Парижа до них не дотянулась. Украинские спортсменки в финал не пробились.

Олимпиада-2024, стрельба из пистолета, 25 м, женщины:

  1. Ян Джин (Республика Корея) – 37
  2. Камиль Еджеевски (Франция) – 37
  3. Вероника Майор (Венгрия) – 31

К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.

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Олимпиада 2024