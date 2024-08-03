Олимпиада-2024: кореянка Ян получила "золото" в стрельбе из пистолета

21-летняя стрелок набрала в финале 37 баллов. По дополнительным показателям она обошла хозяйку Игорь Камиль Еджеевски.

Ян и француженка шли нога в ногу на протяжении всего состязания. В то же время остальные конкурентки серьезно отстали. К примеру, венгерка Вероника Майор хоть и взяла бронзовую награду, но набрала всего 31 очко.

Корейские атлеты обычно доминируют в этой дисциплине. Мировой и олимпийский рекорд принадлежат именно представительницам Республики Корея. Впрочем, олимпийская чемпионка Парижа до них не дотянулась. Украинские спортсменки в финал не пробились.

Олимпиада-2024, стрельба из пистолета, 25 м, женщины: