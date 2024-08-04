Олімпіада-2024: Кохан завоював бронзову медаль в метанні молота

23-річний легкоатлет здобув олімпійську "бронзу". Найкраща спроба українця – 79.39 м.

У фіналі Кохан виконав 6 спроб. Першого разу він метнув молот на 78.54 м. У другій же спробі зумів покращити результат на 85 см. Майже впритул підібрався до свого найкращого показника українець в останній спробі (79.24 м).

Тріумфатором змагань став канадець Ітан Катцберг. Він із першого разу метнув молот аж на 84.12 м. Бодай на відстань чотирьох метрів від результату спортсмена ніхто підібратися не зумів. Зокрема, угорець Бенце Халас спромігся на показник 79.97 м.

Олімпіада-2024, метання молота, чоловіки:

Ітан Катцберг (Канада) – 84.12 м Бенце Халас (Угорщина) – 79.97 м Михайло Кохан (Україна) – 79.39 м

Олімпіада в Парижі – друга в кар'єрі Кохана. Три роки тому в Токіо українець фінішував четвертим. Щоправда, тодішній результат легкоатлета з Дніпропетровщини виявився кращим за цьогорічний (80.39 м).