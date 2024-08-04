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Олимпиада-2024: Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота

Фото: Михаил Кохан выиграл олимпийскую награду (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Украинский метатель молота Михаил Кохан поднялся на третье место пьедестала почета по итогам олимпийских соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

23-летний легкоатлет завоевал олимпийскую "бронзу". Лучшая попытка украинца – 79,39 м.

В финале Кохан выполнил 6 попыток. Первый раз он метнул молот на 78.54 м. Во второй же попытке сумел улучшить результат на 85 см. Почти вплотную подобрался к своему наилучшему показателю украинец в последней попытке (79.24 м).

Триумфатором соревнований стал канадец Итан Катцберг. Он с первого раза метнул молот на 84.12 м. Хотя бы на расстояние четырех метров от результата спортсмена никто подобраться не сумел. В частности, венгр Бенце Халас сумел показать показатель 79.97 м.

Олимпиада-2024, метание молота, мужчины:

  1. Итан Катцберг (Канада) – 84.12 м
  2. Бенце Халас (Венгрия) – 79.97 м
  3. Михаил Кохан (Украина) – 79.39 м

 

Олимпиада в Париже – вторая в карьере Кохана. Три года назад в Токио украинец финишировал четвёртым. Правда, тогдашний результат легкоатлета из Днепропетровской области оказался лучше нынешнего (80.39 м).

К слову, ранее Магучих стала олимпийской чемпионкой в ​​прыжках в высоту.

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Олимпиада 2024Легкая атлетика