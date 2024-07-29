Олімпіада-2024: Китай виграв друге "золото" в стрибках у воду, Україна фінішувала п'ятою

Представники КНР фактично змагалися у "власній" лізі. Зокрема, в шостій спробі вони набрали фантастичні 103.23 бали зі стрибком рівня складності 3.7.

Лянь і Янг захопили лідерство після перших спроб вісімки дуетів. Натомість на ще два місця на подіумі претендували британці, канадці, мексиканці та українські атлети. Зокрема, після двох спроб Сполучене Королівство та Канада мали однакову кількість балів.

Утім, поступово Томас Дейлі та Ноа Вільямс відірвалися від північноамериканських спортсменів. Натомість канадцям довелося витримати тиск дуетів із Мексики та України. Зрештою, латиноамериканці відстали на 3.5 пункти, а Болюх і Середа – на 9.5.

Олімпіада-2024, стрибки у воду, вишка 10 м, чоловічі дуети:

Лянь/Янг (Китай) – 490.35 балів Дейлі/Вільямс (Сполучене Королівство) – 463.44 Вінс/Шомбор Маррей (Канада) – 422.13

...5. Болюх/Середа (Україна) – 412.65

Раніше синхроністки Яні Чан та Ївень Чень принесли Китаю друге "золото". У стрибках у воду з триметрового трапліну вони впевнено випередили дуети зі Штатів і Сполученого Королівства. Українки Вікторія Кесарь і Анна Письменська фінішували на 7-й позиції.