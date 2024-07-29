Олимпиада-2024: Китай выиграл второе "золото" в прыжках в воду, Украина финишировала пятой

Китайские спортсмены Лянь Цзюньцзе и Янг Хао выиграли олимпийские соревнования мужских дуэтов в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Украинцы Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Представители КНР фактически соревновались в "собственной" лиге. В частности, в шестой попытке они набрали фантастические 103.23 балла с прыжком уровня сложности 3.7.
Лянь и Янг захватили лидерство после первых попыток восьмерки дуэтов. Тем временем на еще два места на подиуме претендовали британцы, канадцы, мексиканцы и украинские атлеты. В частности, после двух попыток Соединенное Королевство и Канада имели одинаковое количество баллов.
Однако постепенно Томас Дейли и Ноа Уильямс оторвались от североамериканских спортсменов. Зато канадцам пришлось выдержать давление дуэтов из Мексики и Украины. В конце концов латиноамериканцы отстали на 3.5 пункта, а Болюх и Середа – на 9.5.
Олимпиада-2024, прыжки в воду, вышка 10 м, мужские дуэты:
...5. Болюх/Середа (Украина) – 412.65
Ранее синхронистки Яни Чан и Ивэнь Чэнь принесли Китаю второе "золото". В прыжках в воду с трехметрового траплина они уверенно опередили дуэты из Штатов и Соединенного Королевства. Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская финишировали на 7-й позиции.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.
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