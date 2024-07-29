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Олимпиада-2024: Китай выиграл второе "золото" в прыжках в воду, Украина финишировала пятой

Фото: Лянь Цзюньцзе и Янг Хао не имели равных в дисциплине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Китайские спортсмены Лянь Цзюньцзе и Янг Хао выиграли олимпийские соревнования мужских дуэтов в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Украинцы Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Представители КНР фактически соревновались в "собственной" лиге. В частности, в шестой попытке они набрали фантастические 103.23 балла с прыжком уровня сложности 3.7.

Лянь и Янг захватили лидерство после первых попыток восьмерки дуэтов. Тем временем на еще два места на подиуме претендовали британцы, канадцы, мексиканцы и украинские атлеты. В частности, после двух попыток Соединенное Королевство и Канада имели одинаковое количество баллов.

Однако постепенно Томас Дейли и Ноа Уильямс оторвались от североамериканских спортсменов. Зато канадцам пришлось выдержать давление дуэтов из Мексики и Украины. В конце концов латиноамериканцы отстали на 3.5 пункта, а Болюх и Середа – на 9.5.

Олимпиада-2024, прыжки в воду, вышка 10 м, мужские дуэты:

  1. Лянь/Янг (Китай) – 490.35 баллов
  2. Дейли/Уильямс (Соединенное Королевство) – 463.44
  3. Винс/Шомбор Маррей (Канада) – 422.13

...5. Болюх/Середа (Украина) – 412.65

 

Ранее синхронистки Яни Чан и Ивэнь Чэнь принесли Китаю второе "золото". В прыжках в воду с трехметрового траплина они уверенно опередили дуэты из Штатов и Соединенного Королевства. Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская финишировали на 7-й позиции.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

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Олимпиада 2024