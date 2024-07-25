Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії відкриття

За день до офіційного старту Олімпійських ігор 2024 року визначився перший прапороносець збірної України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть "Суспільне" (регіональні телеканали) та платформа "Суспільне Спорт".
Українська тенісистка Еліна Світоліна пронесе прапор України на церемонії відкриття Ігор. Бронзова призерка Олімпіади-2020 стане третьою жінкою у цьому статусі в історії виступів України. Раніше роль прапороносиці виконали плавчиня Яна Клочкова (2008) і стрільчиня Олена Костевич.
Ім'я другого прапороносця наразі залишається невідомим. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо разом із Костевич прапор України проніс фехтувальник Богдан Нікішин.
Список усіх прапороносців України на літніх Олімпійських іграх:
Раніше Світоліна отримала першу суперницю в тенісному турнірі Олімпіади. Титулована українка в стартовому раунді змагань зустрінеться з японкою Учіямою. Якщо прапороносиця України переможе, то далі потенційно гратиме проти американки Джессіки Пегули.
До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.
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