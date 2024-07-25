Олимпиада-2024: кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия

За день до официального старта Олимпийских игр 2024 определился первый знаменосец сборной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Мероприятие запланировано на Сене в Париже. Начало события назначено на 20:30 по киевскому времени, а в прямом эфире церемонию покажут "Суспильне" (региональные телеканалы) и платформа "Суспильне Спорт".
Украинская теннисистка Элина Свитолина пронесет флаг Украины на церемонии открытия Игр. Бронзовый призер Олимпиады-2020 станет третьей женщиной в этом статусе в истории выступлений Украины. Ранее роль знаменосца исполнили пловчиха Яна Клочкова (2008) и стрелок Елена Костевич.
Имя второго знаменосца пока остается неизвестным. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио вместе с Костевичем флаг Украины пронес фехтовальщик Богдан Никишин.
Список всех флагоносцев Украины на летних Олимпийских играх:
Ранее Свитолина получила первую соперницу в теннисном турнире Олимпиады. Титулованная украинка в стартовом раунде соревнований встретится с японкой Учиямой. Если знаменосец Украины победит, то дальше потенциально сыграет против американки Джессики Пегулы.
К слову, накануне футбольная сборная Украины уступила Ираку в начале Олимпийских игр-2024.
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