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Олімпіада-2024: британець Ї переміг у чоловічому триатлоні

Фото: Алекс Ї став олімпійським чемпіоном Парижа (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорців

Представник Сполученого Королівства Алекс Ї тріумфував у чоловічому триатлоні на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

26-річний атлет переміг в олімпійському триборстві. Він здолав дистанцію за 1:43:33 години.

Ї вийшов у лідери на фінальному етапі – бігу на 8,55 км. Після плавання у Сені він був 18-м, а після велозаїзду піднявся на 16-те місце. Зрештою, новозеландця Гейдена Вайлда британський спортсмен випередив усього на 6 секунд. Третім фінішував француз Лео Бергер.

Для Ї "золото" Парижа – друге в олімпійських виступах. Три роки тому в Токіо він виграв золоту нагороду в змішаній естафеті. Натомість в триатлоні британець тоді завоював "срібло".

Олімпіада-2024, триатлон, чоловіки:

  1. Алекс Ї (Сполучене Королівство)
  2. Гейден Вайлд (Нова Зеландія) – +0:00:06
  3. Лео Бергер (Франція) – +0:00:10

 

Раніше француженка Кассандра Богран тріумфувала в триатлоні серед жінок. Господарка змагань випередила швейцарку Жюлі Деррон і Бет Поттер зі Сполученого Королівства. Обидва змагання були під загрозою через стан води в Сені.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024