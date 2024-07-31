Олімпіада-2024: британець Ї переміг у чоловічому триатлоні

26-річний атлет переміг в олімпійському триборстві. Він здолав дистанцію за 1:43:33 години.

Ї вийшов у лідери на фінальному етапі – бігу на 8,55 км. Після плавання у Сені він був 18-м, а після велозаїзду піднявся на 16-те місце. Зрештою, новозеландця Гейдена Вайлда британський спортсмен випередив усього на 6 секунд. Третім фінішував француз Лео Бергер.

Для Ї "золото" Парижа – друге в олімпійських виступах. Три роки тому в Токіо він виграв золоту нагороду в змішаній естафеті. Натомість в триатлоні британець тоді завоював "срібло".

Олімпіада-2024, триатлон, чоловіки:

Алекс Ї (Сполучене Королівство) Гейден Вайлд (Нова Зеландія) – +0:00:06 Лео Бергер (Франція) – +0:00:10

Раніше француженка Кассандра Богран тріумфувала в триатлоні серед жінок. Господарка змагань випередила швейцарку Жюлі Деррон і Бет Поттер зі Сполученого Королівства. Обидва змагання були під загрозою через стан води в Сені.