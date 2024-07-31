RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпиада-2024: британец Йи победил в мужском триатлоне

Фото: Алекс Йи стал олимпийским чемпионом Парижа (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Соединенного Королевства Алекс Йи триумфовал в мужском триатлоне на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

26-летний атлет победил в олимпийском троеборье. Он одолел дистанцию за 1:43:33 часа.

Йи вышел в лидеры на финальном этапе – беге на 8,55 км. После плавания в Сене он был 18-м, а после велозаезда поднялся на 16-е место. В конце концов новозеландца Хейдена Уайлда британский спортсмен опередил всего на 6 секунд. Третьим финишировал француз Лео Бергер.

Для Йи "золото" Парижа – второе в олимпийских выступлениях. Три года назад в Токио он выиграл золотую награду в смешанной эстафете. В триатлоне британец тогда завоевал "серебро".

Олимпиада-2024, триатлон, мужчины:

  1. Алекс Йи (Соединенное Королевство)
  2. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) – +0:00:06
  3. Лео Бергер (Франция) – +0:00:10

 

Ранее француженка Кассандра Богран триумфовала в триатлоне среди женщин. Хозяйка соревнований опередила швейцарку Жюли Деррон и Бет Поттер из Соединенного Королевства. Оба соревнования были под угрозой из-за состояния воды в Сене.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024