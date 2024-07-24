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Олімпіада-2024: Аргентина таки програла Марокко матч-відкриття з безладами

Фото: Суф'ян Рахімі оформив дубль проти "альбіселесте" (x.com/Olympics)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська збірна Марокко відсвяткувала сенсаційну перемогу над командою Аргентини на старті футбольного турніру Ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, група B, 1-й тур

Аргентина – Марокко – 1:2

Голи: Джул. Сімеоне, 68 – Рахімі, 45+2, 51 (пенальті)

 

Старт зустрічі аргентинці залишили за собою, але справжніх гольових моментів не створили. "Атлаські леви" осміліли після екватору тайму та почали шукати слабкі місця в редутах "альбіселесте". Знайшли під завісу тайму – Рахімі майстерно замкнув простріл Білала.

На старті ж другої половини Марокко закріпило власну перевагу. Це Ахомаш упав у чужому штрафному після фолу Отаменді, а суддя призначив пенальті з допомогою VAR. Рахімі пробив із позначки прямісінько в нижній кут воріт Рульї.

Скоротити відставання збірна Аргентини зуміла на 68-й хвилині, коли масовану атаку "альбіселесте" результативно завершив Джуліано Сімеоне. Справжній штурм воріт марокканців підопічні Хав'єра Маскерано влаштували в додані арбітром 15 хвилин. Зрештою, на 90+16-й хвилині м'яч проштовхнув за лінію Медіна.

Далі запанував хаос. Уболівальники, абсолютно більшість яких підтримувала збірну Марокко, почали кидати на поле всіляке сміття. Прозвучали й вибухи чи то петард, чи то шумових "шашок". Арбітр повів команди в підтрибунні приміщення, а через майже дві години матч вирішили дограти.

Більше того, після перевірки VAR гол Медіни скасували через офсайд. Аргентинці отримали ще кілька хвилин, щоб зрівняти рахунок, але зупинити сенсацію від "Атлаських левів" вони вже не зуміли. Отже, Марокко набрало 3 очки та чекатиме на поєдинок проти олімпійської збірної України 27 липня.

До слова, раніше МОК затвердив остаточний список російських атлетів на Олімпіаді-2024.

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