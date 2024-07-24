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Олимпиада-2024: Аргентина все же проиграла Марокко матч-открытие с беспорядками

Фото: Суфьян Рахими оформил дубль против "альбиселесте" (x.com/Olympics)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская сборная Марокко отпраздновала сенсационную победу над командой Аргентины на старте футбольного турнира Игр-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, группа B, 1-й тур

Аргентина – Марокко – 1:2

Голы: Джул. Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 (пенальти)

 

Старт встречи аргентинцы оставили за собой, но настоящих голевых моментов не создали. "Атласские львы" осмелели после экватора тайма и начали искать слабые места в редутах "альбиселесте". Нашли под занавес тайма – Рахими мастерски замкнул прострел Билала.

На старте второй половины Марокко закрепило собственное преимущество. Это Ахомаш упал в чужой штрафной после фола Отаменди, а судья назначил пенальти с помощью VAR. Рахими пробил с отметки прямо в нижний угол ворот Рульи.

Сократить отставание сборная Аргентины сумела на 68-й минуте, когда массированную атаку "альбиселесте" результативно завершил Джулиано Симеоне. Настоящий штурм ворот марокканцев подопечные Хавьера Маскерано устроили в добавленные арбитром 15 минут. В конце концов, на 90+16-й минуте мяч протолкнул за линию Медина.

Дальше воцарился хаос. Болельщики, большинство которых поддерживало сборную Марокко, начали бросать на поле всякий мусор. Прозвучали и взрывы то ли петард, то ли шумовых "шашек". Арбитр повел команды в подтрибунные помещения, а спустя почти два часа матч решили доиграть.

Более того, после проверки VAR гол Медины отменили из-за офсайда. Аргентинцы получили еще несколько минут, чтобы сравнять счет, но остановить сенсацию от "Атласских львов" они уже не сумели. Итак, Марокко набрало 3 очка и будет ждать поединка против олимпийской сборной Украины 27 июля.

К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.

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