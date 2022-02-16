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Олимпиада-2022: женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, Украина финишировала в топ-10

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошла женская эстафета по биатлону. Уверенную победу одержала сборная Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В эстафете на старт вышло 20 команд.

За Украину на первом этапе бежала Ирина Петренко. Она прошла идеально два огневых рубежа и передала эстафету десятой с отставанием 21,7 секунды от лидера.

Второй на дистанцию ​​вышла Юлия Джима и уже на стрельбе лежа заработала круг штрафа. На "стойке" Джима использовала три дополнительных патрона и передала эстафету только 12-й с отставанием от лидера 2,08 минуты.

На следующем этапе нашу сборную представляла Анастасия Меркушина. Прошедшая идеальные две стрельбы и поднявшая нашу сборную на восьмое место. Перед последним этапом отставание сборной Украины от лидера составило 1,52 минуты.

Финишером в нашей сборной была Елена Билосюк. Она прошла идеально два огневых рубежа и финишировала седьмой позиции.

Победу одержала сборная Швеции, с начала гонки находившаяся в лидерской группе и уверенно доведшая дело до золотых наград. Второй стала команда ОКР, а третьей – Германия.

Эстафета. Женщины:
1. Швеция (0+6) 1:11:03,9
2. ОКР (1+7) +12,0
3. Германия (0+6)+37,4
...
7. Украина (1+6) +3:00,2

Напомним, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.

Кроме того, напомним, когда и в каких соревнованиях примут участие украинцы 16 февраля.

Также, можете просмотреть итоги дня 15 февраля и медальный зачет

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