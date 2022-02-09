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Олимпиада-2022: в сноуборд-кроссе победила американка

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел женский финал в сноуборд-кроссе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финальном заезде приняли участие четыре спортсменки.

Они представляли разные страны: США, Канаду, Австралию и Францию.

Быстрее всего преодолела дистанцию американка Линдси Джакобеллис. Для 36-летней спортсменки это вторая медаль Олимпийских игр в карьере, первым было "серебро" в 2006 году.

Медали в сноуборд-кроссе завоевали:

"золото" – Линдси Джакобеллис (США)

"серебро" – Хлое Треспеш (Франция)

"бронза" – Мериета Один (Канада)

Напомним, что словацкая горнолыжница Петра Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе.

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