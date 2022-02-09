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Олімпіада-2022: в сноубордкросі перемогла американка

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді пройшов жіночий фінал у сноубордкросі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному заїзді взяли участь чотири спортсменки.

Вони представляли різні країни: США, Канаду, Австралію та Францію.

Найшвидше подолала дистанцію американка Ліндсі Джакобелліс. Для 36-річної спортсменки це друга медаль Олімпійських ігор в кар’єрі, першим було "срібло" в 2006 році.

Медалі в сноубордкросі завоювали:

"золото" – Ліндсі Джакобелліс (США)

"срібло" – Хлое Треспеш (Франція)

"бронза" – Меріета Одін (Канада)

Нагадаємо, що словацька гірськолижниця Петра Влхова стала олімпійською чемпіонкою в слаломі.

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