UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпиада-2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету

Автор: Андрей Вырва

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со спортсменками, которые завтра побегут эстафетную гонку на Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Олимпийских игр.

Сборная Украины побежит с такой расстановкой на этапах: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

Для Елены Билосюк это будет первый старт на Олимпиаде в Пекине. Предыдущие гонки она пропускала из-за коронавируса.

Всего на старт выйдет 20 команд.

Гонка состоится 16 февраля в 9:45.

Напомним, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.

Также добавим, что сборная Норвегии по биатлону победила в мужской эстафете, а Украина финишировала в топ-10.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022Биатлон