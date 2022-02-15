Олимпиада-2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со спортсменками, которые завтра побегут эстафетную гонку на Олимпиаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Олимпийских игр.
Сборная Украины побежит с такой расстановкой на этапах: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.
Для Елены Билосюк это будет первый старт на Олимпиаде в Пекине. Предыдущие гонки она пропускала из-за коронавируса.
Всего на старт выйдет 20 команд.
Гонка состоится 16 февраля в 9:45.
Напомним, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.
Также добавим, что сборная Норвегии по биатлону победила в мужской эстафете, а Украина финишировала в топ-10.