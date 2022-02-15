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Олімпіада-2022: збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету

Автор: Андрій Вирва

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменками, які завтра побіжать естафетну гонку на Олімпіаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Олімпійських ігор.

Збірна України побіжить з такою розстановкою за етапами: Ірина Петренко – Юлія Джима – Анастасія Меркушина – Олена Білосюк.

Зазначимо, що для Олени Білосюк це буде перший старт на Олімпіаді в Пекіні. Попередні гонки вона пропускала через коронавірус.

Всього на старт вийде 20 команд.

Гонка відбудеться 16 лютого о 9:45.

Нагадаємо, що китайський сноубордист Су Їмін переміг у біг-ейрі.

Також додамо, що збірна Норвегії з біатлону перемогла в чоловічій естафеті, а Україна фінішувала в топ-10.

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