Олимпиада-2022 в Пекине. Какие виды спорта представлены на зимних играх

В этом году на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в 15 дисциплинах. В частности, к уже привычным соревнованиям, Международный олимпийский комитет добавил семь новых.
Подробно о том какие виды спорта будут представлены на зимних играх - в материале РБК-Украина.
Ожидается, что в феврале на Олимпиаде более 2 892 спортсмена из 95 стран мира примут участие в соревнованиях по 15 дисциплинам, где будет разыграно 109 комплектов медалей.
Так, Международный олимпийский комитет в этом году добавил такие соревнования:
Комплекты медалей - 4
Бобслей - один из классических зимних олимпийских видов спорта, в этом году на Олимпиаде будет впервые разыграно четыре комплекта наград. Он предусматривает быстрый спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях - бобах. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет трассу
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 11
Биатлон - зимний вид спорта, в котором спортсмены одновременно соревнуются на скорость и меткость. Сильнейшего определяют в гонках: чем метче биатлонист стреляет и как можно быстрее идет на лыжах по трассе, тем вероятнее он станет победителем. В биатлоне борются в индивидуальных и командных гонках.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 11
Горнолыжный спорт - вид лыжного спорта, суть которого заключается в спуске с гор на лыжах по размеченной специальными флажками и воротами трассе. Он включает пять спортивных дисциплин (видов): слалом, гигантский слалом, супергигантский слалом (супергигант), скоростной спуск, горнолыжную комбинацию.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 3
Керлинг - один из самых интеллектуальных зимних видов спорта. В соревнованиях мужских и женских команд от каждой сборной в игре участвуют по четыре человека. Игра состоит из десяти периодов или эндов. В течение одного энда каждая команда выпускает по восемь камней - цель поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда при необходимости камень соперника.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 14
Конькобежный спорт - это вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определенную дистанцию на льду по замкнутому кругу.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 9
Шорт-трек - соревнования по бегу на коньках на хоккейной площадке. В эстафетах принимают участие по четыре спортсмена от страны, которые проводят изменения по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В этом году в шорт-треке будет разыграно рекордное количество комплектов наград.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 3
Лыжное двоеборье - зимний олимпийский вид спорта, включающий прыжки с трамплина и лыжный кросс. Это единственный вид программы соревнования зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 12
Лыжные гонки - вид спорта, в котором спортсменам необходимо преодолеть определенную дистанцию на лыжах за минимальное время. Стоит отметить, что он представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству комплектов наград, разыгрываемых в рамках Игр, они уступают только фристайлу и конькобежному спорту.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 5
Прыжки с трамплина - представляют собой соревнования по прыжкам на лыжах со специально оборудованных трамплинов двух размеров - нормальном и большом. Существует как самостоятельный вид спорта, а также как одна из дисциплин входит в программу лыжного двоеборья. Они пройдут впервые в программе зимней Олимпиады.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 4
Санный спорт - это один из самых сложных зимних олимпийских видов. В нем участники соревнуются в скоростном спуске на санях по специальным трассам.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 2
Скелетон - предполагает спуск ледяным желобом на санях головой вперед в положении лежа на животе. Считается экстремальным и зрелищным видом спорта, который неизменно входил в программу пяти последних зимних Олимпийских игр.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 11
Сноуборд - это олимпийский зимний вид спорта, суть которого заключается в спуске со снежных склонов или гор на специальной доске - сноуборде.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 5
Фигурное катание - зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 13
Фристайл - зимний олимпийский вид спорта, общее название для различных дисциплин, в которых лыжники соревнуются не только на скорость прохождения определенной дистанции, но и в выполнении лыжных трюков.
Виды соревнований:
Комплекты медалей - 2
Хоккейный финал всегда является одним из самых ожидаемых и зрелищных событий зимних Олимпийских игр. На Играх в Пекине в хоккее будет разыграно два комплекта наград - в мужском и женском турнирах.
Виды соревнований:
Напомним, Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены.