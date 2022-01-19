Олимпиада-2022 в Пекине. Какие виды спорта представлены на зимних играх

Ожидается, что в феврале на Олимпиаде более 2 892 спортсмена из 95 стран мира примут участие в соревнованиях по 15 дисциплинам, где будет разыграно 109 комплектов медалей.

Новые соревнования

Так, Международный олимпийский комитет в этом году добавил такие соревнования:

женские одиночные соревнования по бобслею,

мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

смешанная эстафета в шорт-треке,

смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,

прыжки на лыжах с трамплина,

сноуборд-кросс.

Виды спорта

Бобслей

Комплекты медалей - 4

Бобслей - один из классических зимних олимпийских видов спорта, в этом году на Олимпиаде будет впервые разыграно четыре комплекта наград. Он предусматривает быстрый спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях - бобах. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет трассу

Виды соревнований:

двойки (мужчины, женщины);

четверки (мужчины);

монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).

Биатлон

Комплекты медалей - 11

Биатлон - зимний вид спорта, в котором спортсмены одновременно соревнуются на скорость и меткость. Сильнейшего определяют в гонках: чем метче биатлонист стреляет и как можно быстрее идет на лыжах по трассе, тем вероятнее он станет победителем. В биатлоне борются в индивидуальных и командных гонках.

Виды соревнований:

спринт (мужчины, женщины);

гонка преследования (мужчины, женщины);

индивидуальные гонки (мужчины, женщины);

масс-старт (мужчины, женщины);

эстафета (мужчины, женщины);

смешанная эстафета.

Горнолыжный спорт

Комплекты медалей - 11

Горнолыжный спорт - вид лыжного спорта, суть которого заключается в спуске с гор на лыжах по размеченной специальными флажками и воротами трассе. Он включает пять спортивных дисциплин (видов): слалом, гигантский слалом, супергигантский слалом (супергигант), скоростной спуск, горнолыжную комбинацию.

Виды соревнований:

скоростной спуск (мужчины, женщины);

супергигант (мужчины, женщины);

гигантский слалом (мужчины, женщины);

слалом (мужчины, женщины);

комбинация (мужчины, женщины);

командные соревнования.

Керлинг

Комплекты медалей - 3

Керлинг - один из самых интеллектуальных зимних видов спорта. В соревнованиях мужских и женских команд от каждой сборной в игре участвуют по четыре человека. Игра состоит из десяти периодов или эндов. В течение одного энда каждая команда выпускает по восемь камней - цель поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда при необходимости камень соперника.

Виды соревнований:

мужские команды;

женские команды;

смешанные пары.

Конькобежный спорт

Комплекты медалей - 14

Конькобежный спорт - это вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определенную дистанцию на льду по замкнутому кругу.

Виды соревнований:

500 м (мужчины, женщины);

1000 м (мужчины, женщины);

1500 м (мужчины, женщины);

300 м (женщины);

5000 м (мужчины, женщины);

10000 м (мужчины, женщины);

масс-старт (мужчины, женщины);

командные гонки (мужчины, женщины).

Шорт-трек

Комплекты медалей - 9

Шорт-трек - соревнования по бегу на коньках на хоккейной площадке. В эстафетах принимают участие по четыре спортсмена от страны, которые проводят изменения по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В этом году в шорт-треке будет разыграно рекордное количество комплектов наград.

Виды соревнований:

500 м (мужчины, женщины);

1000 м (мужчины, женщины);

1500 м (мужчины, женщины);

эстафета 5000 м (мужчины, женщины);

2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).

Лыжное двоеборье

Комплекты медалей - 3

Лыжное двоеборье - зимний олимпийский вид спорта, включающий прыжки с трамплина и лыжный кросс. Это единственный вид программы соревнования зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины.

Виды соревнований:

нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).

Лыжные гонки

Комплекты медалей - 12

Лыжные гонки - вид спорта, в котором спортсменам необходимо преодолеть определенную дистанцию на лыжах за минимальное время. Стоит отметить, что он представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству комплектов наград, разыгрываемых в рамках Игр, они уступают только фристайлу и конькобежному спорту.

Виды соревнований:

15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);

индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);

командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);

скиатлон 15 км+15 км (мужчины);

50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);

эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);

10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);

скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);

30 км масс-старт вольным стилем (женщины).

Прыжки с трамплина

Комплекты медалей - 5

Прыжки с трамплина - представляют собой соревнования по прыжкам на лыжах со специально оборудованных трамплинов двух размеров - нормальном и большом. Существует как самостоятельный вид спорта, а также как одна из дисциплин входит в программу лыжного двоеборья. Они пройдут впервые в программе зимней Олимпиады.

Виды соревнований:

индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);

индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);

командные соревнования (мужчины);

смешанные командные соревнования.

Санный спорт

Комплекты медалей - 4

Санный спорт - это один из самых сложных зимних олимпийских видов. В нем участники соревнуются в скоростном спуске на санях по специальным трассам.

Виды соревнований:

одноместные сани (мужчины, женщины);

двухместные сани (мужчины);

командная эстафета.

Скелетон

Комплекты медалей - 2

Скелетон - предполагает спуск ледяным желобом на санях головой вперед в положении лежа на животе. Считается экстремальным и зрелищным видом спорта, который неизменно входил в программу пяти последних зимних Олимпийских игр.

Виды соревнований:

среди мужчин;

среди женщин.

Сноуборд

Комплекты медалей - 11

Сноуборд - это олимпийский зимний вид спорта, суть которого заключается в спуске со снежных склонов или гор на специальной доске - сноуборде.

Виды соревнований:

слоупстайл (мужчины, женщины);

биг-эйр (мужчины, женщины);

борд-кросс (мужчины, женщины);

хафпайп (мужчины, женщины);

параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);

смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.

Фигурное катание

Комплекты медалей - 5

Фигурное катание - зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку.

Виды соревнований:

мужское одиночное соревнование;

женское одиночное соревнование;

парное катание;

командное соревнование;

танцы на льду.

Фристайл

Комплекты медалей - 13

Фристайл - зимний олимпийский вид спорта, общее название для различных дисциплин, в которых лыжники соревнуются не только на скорость прохождения определенной дистанции, но и в выполнении лыжных трюков.

Виды соревнований:

могул (мужчины, женщины);

акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);

(мужчины, женщины); ски-кросс (мужчины, женщины);

хафпайп (мужчины, женщины);

слоупстайл (мужчины, женщины);

биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);

Хоккей

Комплекты медалей - 2

Хоккейный финал всегда является одним из самых ожидаемых и зрелищных событий зимних Олимпийских игр. На Играх в Пекине в хоккее будет разыграно два комплекта наград - в мужском и женском турнирах.

Виды соревнований: