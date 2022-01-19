Олімпіада-2022 у Пекіні. Які види спорту представлені на зимових іграх

Цього року на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні пройдуть змагання у 15 дисциплінах. Зокрема, до вже звичних змагань, Міжнародний олімпійський комітет додав сім нових.
Детально про те які саме види спорту будуть представлені на зимових іграх - в матеріалі РБК-Україна.
Очікується, що у лютому на Олімпіаді понад 2 892 спортсмени з 95 країн світу візьмуть участь у змаганнях з 15 дисциплін, де буде розіграно 109 комплектів медалей.
Так, Міжнародний олімпійський комітет цього року додав такі змагання:
Комплекти медалей - 4
Бобслей - один із класичних зимових олімпійських видів спорту, цьогоріч на Олімпіаді буде вперше розіграно чотири комплекти нагород. Він передбачає швидкий спуск з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на керованих санях - бобах. Перемагає та команда, яка швидше пройде трасу
Види змагань:
Комплекти медалей - 11
Біатлон - зимовий вид спорту, в якому спортсмени одночасно сперечаються на швидкість та влучність. Найсильнішого визначають в перегонах: чим влучніше біатлоніст стріляє та якомога швидше іде на лижах по трасі, тим ймовірніше він стане переможцем. В біатлоні борються в індивідуальних та командних перегонах.
Види змагань:
Комплекти медалей - 11
Гірськолижний спорт - вид лижного спорту, суть якого полягає у спуску з гір на лижах розміченою спеціальними прапорцями та воротами трасі. Він включає п’ять спортивних дисциплін (видів): слалом, гігантський слалом, супергігантський слалом (супергігант), швидкісний спуск, гірськолижну комбінацію.
Види змагань:
Комплекти медалей - 3
Керлінг - один з найінтелектуальніших зимових видів спорту. У змаганнях чоловічих та жіночих команд від кожної збірної у грі беруть участь по чотири особи. Гра складається з десяти періодів чи ендів. Протягом одного енду кожна команда випускає по вісім каменів - ціль поставити свій камінь якомога ближче до центру залікової зони та вибити звідти за необхідності камінь суперника.
Види змагань:
Комплекти медалей - 14
Ковзанярський спорт - це вид спорту, в якому необхідно якнайшвидше на ковзанах долати певну дистанцію на льоду по замкнутому колу.
Види змагань:
Комплекти медалей - 9
Шорт-трек - змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику. В естафетах беруть участь по чотири спортсмени від країни, які проводять зміни по ходу дистанції. У змішаній естафеті, яка в Пекіні дебютує в олімпійській програмі, кожну команду представляють двоє чоловіків та дві жінки. Цього року в шорт-треку буде розіграно рекордну кількість комплектів нагород.
Види змагань:
Комплекти медалей - 3
Лижне двоборство - зимовий олімпійський вид спорту, який охоплює стрибки з трампліна та лижний крос. Це єдиний вид програми змагання зимових Олімпійських ігор, в якому медалі в Пекіні розіграють тільки чоловіки.
Види змагань:
Комплекти медалей - 12
Лижні перегони - вид спорту, у якому спортсменам необхідно подолати певну дистанцію на лижах за мінімальний час. Варто зазначити, що він представлений у програмі всіх зимових Олімпіад. За кількістю комплектів нагород, що розігруються в рамках Ігор, вони поступаються тільки фристайлу і ковзанярському спорту.
Види змагань:
Комплекти медалей - 5
Стрибки з трампліна - являють собою змагання зі стрибків на лижах зі спеціально обладнаних трамплінів двох розмірів - нормальному та великому. Існує як самостійний вид спорту, а також як одна з дисциплін входить до програми лижного двоборства. Вони пройдуть вперше у програмі зимової Олімпіади.
Види змагань:
Комплекти медалей - 4
Санний спорт - це один із найскладніших зимових олімпійських видів. В ньому учасники змагаються у швидкісному спуску на санях спеціальними трасами.
Види змагань:
Комплекти медалей - 2
Скелетон - передбачає спуск крижаним жолобом на санях головою вперед у положенні лежачи на животі. Вважається екстремальним і дуже видовищним видом спорту, що незмінно входив до програми п'яти останніх зимових Олімпійських ігор.
Види змагань:
Комплекти медалей - 11
Сноуборд - це олімпійський зимовий вид спорту, суть якого полягає у спуску зі снігових схилів або гір на спеціальній дошці - сноуборді.
Види змагань:
Комплекти медалей - 5
Фігурне катання - зимовий вид спорту, у якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику.
Види змагань:
Комплекти медалей - 13
Фрістайл - зимовий олімпійський вид спорту, загальна назва для різноманітних дисциплін, у яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків.
Види змагань:
Комплекти медалей - 2
Хокейний фінал завжди є однією з найочікуваніших та видовищних подій зимових Олімпійських ігор. На Іграх у Пекіні у хокеї буде розіграно два комплекти нагород - у чоловічому та жіночому турнірах.
Види змагань:
Нагадаємо, Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні показав дизайн медалей, які будуть отримувати спортсмени.