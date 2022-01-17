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Олимпиада-2022: Пекин ввел новые правила въезда

Автор: Анастасия Рокитна

В столице Китая ввели новые правила для въезда. В Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

До конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия. Раньше от туристов требовали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В китайской столице зафиксировали первый случай заражения "Омикроном" за несколько недель до начала Зимних Олимпийских игр.

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ОлимпиадаПекин