Олімпіада-2022: Пекін ввів нові правила в'їзду

У столиці Китаю ввели нові правила для в’їзду. У Пекіні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон".

До кінця березня туристи повинні будуть здати тест на COVID через 72 години після прибуття. Раніше від подорожуючих вимагали негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до приїзду, і спеціальний код про відсутність хвороби.

XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого. У китайській столиці зафіксували перший випадок зараження "Омікроном" за кілька тижнів до початку Зимових Олімпійських ігор.