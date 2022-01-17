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Олімпіада-2022: Пекін ввів нові правила в'їзду

Автор: Анастасія Рокитна

У столиці Китаю ввели нові правила для в’їзду. У Пекіні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

До кінця березня туристи повинні будуть здати тест на COVID через 72 години після прибуття. Раніше від подорожуючих вимагали негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до приїзду, і спеціальний код про відсутність хвороби.

XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого. У китайській столиці зафіксували перший випадок зараження "Омікроном" за кілька тижнів до початку Зимових Олімпійських ігор.

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ОлімпіадаПекин