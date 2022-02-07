Олимпиада-2022: немка Херманн триумфовала в биатлоне, дуэт украинок в топ-15

Дениз Херманн стала олимпийской чемпионкой на дистанции 15 км. Она финишировала со временем 44:12,7, опередив на 9,4 секунды Анаис Шевалье-Буше (Франция). "Бронза" досталась норвежке Марте Рейселанн-Ольсбу (+15,3).

Первой из украинок стартовала Ирина Петренко. Уроженка Черниговщины на всех четырех огневых рубежах стреляла метко. Однако, ходом Петренко проиграла и финишировала с отставанием от Херманн 1 минута 29,5 секунды.

Зато Юлия Джима даже с двумя промахами сумела опередить на два года младшую партнершу по команде. Отставание олимпийской чемпионки Сочи-2014 от победителя гонки составило +1:21,7. Дуэт украинок занял 10-е и 11-е места соответственно.

А вот Валентина Семеренко добраться до финиша не сумела. На дистанции украинке стало плохо, поэтому гонка для нее завершилась досрочно. Еще одна представительница Украины Дарья Блашко – пропустила соревнования из-за коронавируса.