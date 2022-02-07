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Олимпиада-2022: немка Херманн триумфовала в биатлоне, дуэт украинок в топ-15

Автор: Антон Федорцив

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась индивидуальная гонка в женском биатлоне. На старт вышло трое украинок.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дениз Херманн стала олимпийской чемпионкой на дистанции 15 км. Она финишировала со временем 44:12,7, опередив на 9,4 секунды Анаис Шевалье-Буше (Франция). "Бронза" досталась норвежке Марте Рейселанн-Ольсбу (+15,3).

Первой из украинок стартовала Ирина Петренко. Уроженка Черниговщины на всех четырех огневых рубежах стреляла метко. Однако, ходом Петренко проиграла и финишировала с отставанием от Херманн 1 минута 29,5 секунды.

Зато Юлия Джима даже с двумя промахами сумела опередить на два года младшую партнершу по команде. Отставание олимпийской чемпионки Сочи-2014 от победителя гонки составило +1:21,7. Дуэт украинок занял 10-е и 11-е места соответственно.

А вот Валентина Семеренко добраться до финиша не сумела. На дистанции украинке стало плохо, поэтому гонка для нее завершилась досрочно. Еще одна представительница Украины Дарья Блашко – пропустила соревнования из-за коронавируса.

Напомним, что ранее завершился женский командный турнир по фигурному катанию в произвольной программе.

Также подвели итоги спортивной недели с 31 января по 6 февраля, в течение которой стартовали зимние Олимпийские игры и завершились чемпионат Европы по футзалу и Кубок Африки.

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