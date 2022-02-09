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Олимпиада 2022: кореец выиграл "золото" в шорт-треке

Автор: Андрей Вырва

Состоялся финал соревнований в мужском шорт-треке на дистанции 1500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финальном заеде участвовали десять спортсменов из семи разных стран. Самое большое представительство имела Корея – три участника.

Самым быстрым оказался корейский шорт-трекист Хван Де Хон. Для 22-летнего корейца это вторая олимпийская награда в карьере, на прошлой Олимпиаде он завоевал серебро.

Призеры соревнований по шорт-треку:

"золото" – Хван Де Хон (Корея) – 2:09,219

"серебро" – Стивен Дюбуа (Канада) – 2:09,254

"бронза" – Семен Елистратов (ОКР) – 2:09,267

Напомним, что немецкий спортсмен Гайгер стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью.

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