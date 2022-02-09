Олимпиада 2022: кореец выиграл "золото" в шорт-треке

Состоялся финал соревнований в мужском шорт-треке на дистанции 1500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финальном заеде участвовали десять спортсменов из семи разных стран. Самое большое представительство имела Корея – три участника.
Самым быстрым оказался корейский шорт-трекист Хван Де Хон. Для 22-летнего корейца это вторая олимпийская награда в карьере, на прошлой Олимпиаде он завоевал серебро.
Призеры соревнований по шорт-треку:
"золото" – Хван Де Хон (Корея) – 2:09,219
"серебро" – Стивен Дюбуа (Канада) – 2:09,254
"бронза" – Семен Елистратов (ОКР) – 2:09,267
Напомним, что немецкий спортсмен Гайгер стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью.