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Зимова Олімпіада 2022: кореєць виграв "золото" в шорт-треку

Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінал змагань в чоловічому шорт-треку на дистанції 1500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному заїді брали участь десять спортсменів з семи різних країн. Найбільше представництво мала Корея – три учасники.

Найшвидшим виявився корейський шорт-трекіст Хван Де Хон. Для 22-річного корейця це друга олімпійська нагорода в кар’єрі, на минулій Олімпіаді він здобув "срібло".

Призери змагань з шорт-треку:

"золото" – Хван Де Хон (Корея) – 2:09,219

"срібло" – Стівен Дюбуа (Канада) – 2:09,254

"бронза" – Семен Єлістратов (ОКР) – 2:09,267

Нагадаємо, що німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві

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