Олимпиада-2022: команда Германии победила в смешанной эстафете в санном спорте

На Олимпийских играх в Пекине прошли последние соревнования в санном спорте. Команды соревновались в смешанной эстафете.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале состязались 14 лучших команд в мире.
Сборная Украины заняла 11 место. Нашу команду представляли Юлианна Туницкая, Антон Дукач и дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого.
Победу одержали главные фавориты соревнований – команда Германии. Они выиграли все золотые награды в санном спорте.
Второй с минимальным отставанием от лидера стала австрийская сборная. Бронзу добыла в борьбе сборная Латвии.
Результаты смешанной эстафеты:
Напомним, что нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде.