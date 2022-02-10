Олімпіада-2022: команда Німеччини перемогла в змішаній естафеті в санному спорті

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулися останні змагання в санному спорті. Команди змагалися в змішаній естафеті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі змагалися 14 кращих команд в світі.
Збірна України посіла 11-е місце. Нашу команду представляли: Юліанна Туницька, Антон Дукач та дует Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького.
Перемогу здобули головні фаворити змагань – команда Німеччини. Вони виграли всі золоті нагороди в санному спорті.
Другою з мінімальним відставанням від лідера стала австрійська збірна. Бронзу виборола збірна Латвії.
Результати змішаної естафети:
Нагадаємо, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.