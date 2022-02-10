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Олімпіада-2022: команда Німеччини перемогла в змішаній естафеті в санному спорті

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулися останні змагання в санному спорті. Команди змагалися в змішаній естафеті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі змагалися 14 кращих команд в світі.

Збірна України посіла 11-е місце. Нашу команду представляли: Юліанна Туницька, Антон Дукач та дует Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького.

Перемогу здобули головні фаворити змагань – команда Німеччини. Вони виграли всі золоті нагороди в санному спорті.

Другою з мінімальним відставанням від лідера стала австрійська збірна. Бронзу виборола збірна Латвії.

Результати змішаної естафети:

  1. Німеччина (Наталі Гайзенбергер, Йоганнес Людвіг, Тобіас Вендль/Тобіас Арльт) – 3:03.406
  2. Австрія (Маделайне Егле, Вольфганг Кіндль, Томас Штой/Лоренц Коллер) – 3:03.486
  3. Латвія (Еліза Тірума, Крістерс Апарйодс, Мартінс Ботс/Робертс Плуме) – 3:04.354

Нагадаємо, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.

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